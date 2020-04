Eriolukorra ajal on politsei väljakutsete arv kasvanud

Vaher märkis, et inimeste aitamiseks on politsei eriolukorra ajal tunduvalt suurendanud patrullide arvu - kui tavaliselt töötab ligi sada patrulli üle Eestis, siis praegu on see arv 140-150, kusjuures tipptundidel keskpäevasel ajal on patrullide arv kohati kuni 200. "Me pole selles töös üksi, meid aitavad kaitseliitlased, abipolitseinikud, Sisekaitseakadeemia kadetid, kohalikud omavalitsused, päästeametnikud, maksu- ja tolliamet ning keskkonnainspektsioon, kellele kõigile suur tänu," ütles Vaher.

Väljakutsete arv on eriolukorra ajal võrreldes mullu sama perioodiga kuuendiku võrra kasvanud. Nädalas saab politsei umbes 3000 väljakutset, millest 800-900 on otseselt seotud eriolukorraga. Peamiselt puudutavad need teated inimeste kogunemisi avalikes kohtades.

2+2 reegli eiramisega seoses on politsei teinud 464 ettekirjutust ning 50 korral on tulnud määrata ka sunniraha ja viia läbi 126 väärteomenetlust. "Me näeme jätkuvalt, et enamik Eesti inimesi mõistab piiranguid ja käituvad korrektselt," ütles Vaher.

Vägivallaga seotud väljakutseid on olnud eriolukorra ajal viie protsendi võrra vähem, kuid lähisuhtevägivallast teatamine ei ole vähenenud. Sealjuures näeb politsei ohtu, et on sagenenud olukorrad, kui info perevägivalla kohta ei jõua korrakaitsjateni.

Varavastaste süütegude arv on eriolukorra ajal võrreldes mullusega vähenenud veerandi võrra. "Ka kelmuseid on vähem. Kelmid küll üritavad, kuid Eesti inimesed ei lange enam nii kergelt nende lõksu," ütles Vaher.

Liiklussagedus on langenud 30 protsenti ja umbes sama palju on vähenenud ka liiklusõnnetuste arv. Liiklusõnnetustes vigastada saanute arv on samuti kolmandiku võrra vähenenud. "Halb märk on aga see, et joobes juhid on põhjustanud 17 vigastatuga liiklusõnnetust. Seda on seitsme võrra rohkem, kui aasta tagasi samal ajal," ütles Vaher.

Tema sõnul on politsei tabanud mullusest rohkem kriminaalses joobes sõidukijuhde, samal ajal on vähenenud alkoholi tarvitamise jääknähtudega juhtude arv.