Valgas pussitatatud mees suri haiglas

Eile, 23. aprilli õhtul sai häirekeskus teate, et Valgas Petseri tänaval ühe maja ees on maas pikali teadvuseta mees. Kiirabi viis mehe haiglasse, kus tal tuvastati torkehaav rindkere piirkonnas. Paraku oli mehe vigastus sedavõrd raske, et tema elu ei õnnestunud päästa ning ta suri haiglas.

Lõuna prefektuuri opertiivjuht Ottomar Virk sõnas, et esialgsetel andmetel olid kuriteos kahtlustatav ja kannatanu omavahel tuttavad. “Mis võis viia nõnda traagilise tagajärjeni, selgub edasises uurimises. Olgugi, et hukkunud meest ei ole võimalik elule enam tuua, saame kinnitada, et vähemasti kahtlustatav on kinni peetud,” sõnas operatiivjuht.