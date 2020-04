Soovitus riigieksami ajal maski kanda tekitab koolides küsimusi

Koolides tekitab just maski kandmine eksamite ajal vastakaid arvamusi. Samas kinnitab haridusministeerium, et tegemist on soovitusega, mitte nõudega.

Haridusministeeriumi koolidele saadetud juhistes on koolil palutud korraldada eksam nii, et klassiruumis ei oleks rohkem kui kümme eksamitegijat, et nende eksamiruumi sisenemine ei toimuks kambakesi koos, et neil oleks võimalik käsi pesta ja et desovahend oleks kättesaadav. Üllatav oli aga paljude jaoks see, et eksami ajal peaksid kõik kandma näomaski.

"Meie tagame kõikidele eksaminandile maskid. Kuna see on riigieksam, riigi poolt korraldatud, siis kõikidele me selle tagame, ka korraldajatele. Õpetajad on arvestatud eksamikorraldusse ja oleme arvestanud ka seda, et üheks eksamiks ühele eksaminandile oleks kaks maski," rääkis haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.

Ministeeriumi tellimus ligi 100 000 maskile on juba teel.

Eesti keele õpetajatel on aga olnud mureks ka õigekeelsussõnaraamatute kasutamine eksamil, mida kõigile ei jagu ja mida seetõttu jagatakse.

"Eksaminand võib kaasa võtta oma ÕS-i. Eksamikomisjoni esimees siis kontrollib, kas see on puhas, et seal ei ole vahel mingisuguseid spikreid. Siis nad saavad kasutada oma ÕS-e. See võib küll olla mingisugune väljapääs," ütles emakeeleõpetajate seltsi juhatuse esimees Kaja Sarapuu.

Eksamite korraldusliku poole kõrval on aga koolide suurim küsimus praegu see, kas kaks toimuvat riigieksamit, ehk matemaatika ja eesti keel, on abituriendile gümnaasiumi lõpetamiseks kohustuslikud.