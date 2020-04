Riik toetab kohalikke omavalistusi 130 miljoni euroga

„Rahandusministeeriumi spetsialistid on linnade ja valdade esindajatega korduvalt sel teemal nõu pidanud. Viimase pikema virtuaalse koosoleku tegime omavalitsusliiduga veel teisipäeval,“ lisas Aab. „On väga oluline, et eraldatud 130 miljonist oleks omavalitsustele võimalikult palju abi selle raske aja üleelamiseks.“

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul eraldatakse korterelamute ja väikeelamute rekonstrueerimistoetuseks 73 miljonit eurot. Korterelamute rekonstrueerimistoetus on suunatud kõikidele korteriühistutele ja kohaliku omavalitsuse üksustele, väikeelamute rekonstrueerimistoetus on suunatud kõikidele väikeelamute omanikele.

Lammutustoetuseks on planeeritud 5 miljonit eurot. Meede on suunatud kohaliku omavalitsuse üksustele. Korterelamu rekonstrueerimise regionaallaenuks on planeeritud 22 miljonit eurot. Meede on suunatud korteriühistutele, mis asuvad madala kinnisvara turuväärtusega piirkondades (sh maapiirkondades) ega saa pangast rekonstrueerimiseks laenu või kellele pakutakse seda ebasoodsatel tingimustel.