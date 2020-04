Kiik hoiatab: nakatunute arv võib väga kiiresti pöörduda tõusuteele

Kiige sõnul on oluline pidada kehtestatud reeglitest kinni ning see oli ka üks peamiseid põhjuseid, miks valitsus otsustas reedel pikendada eriolukorda kahe nädala võrra kuni 17. mai südaööni. "Eesmärk on saada nakatumise trend veelgi allapoole ja piirkondlikud nakkuskolded kontrolli alla. Ja et ei tekiks olukord, kus me peame juba leevendatud piiranguid taas rangemaks muutma," ütles Kiik.

Sotsiaalminister tänas hooldekodude personali, kes on teinud väga head tööd viiruse tõrjumisel. "Ei vasta tõele väited, et pooled hooldekodud on viirusest puudutatud - testitud on ligi 150 hooldekodu ja 20-s on tuvastatud viirus," ütles Kiik.