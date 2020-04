Maaeluminister: hirmul toidu varude vähenemise osas pole alust

Maaeluminister Arvo Aller märkis laupäeval, et valitsuses reedel heakskiidu saanud abimeetmete raames on nähtud põllumeestele ette toetused lisaks kevadhooajale ka suveks ja sügiseks, ühtlasi pole alust hirmudel, et toidu varud hakkaksid vähenema.

FOTO: Konstantin Sednev/Postimees