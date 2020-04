Kulu süttis nii summutisädemest kui ka lõkkest

Pühapäeval kella 15.57 ajal süttis Põlva vallas Kärsa külas lõkkeasemelt lennanud sädemest 600 ruutmeetrit kulu, mida elanikud kustutada üritasid. Tuulega levis põleng kiiresti ja appi pidid tulema päästjad. Päästjad hoiatavad, et loodustulekahjude ärahoidmiseks on lõkke tegemine tuulise ilmaga keelatud. Pärast põletamist tuleb lõke kustutada. Selleks on kasulik lõkkease veega üle valada või katta pinnasega.