Video ⟩ Karud askeldasid põllul

Rajakaamerad on tänavu karusid tuvastanud ka Võrumaal ja Valgamaal.

Keskkonnaamet teavitas eile sotsiaalmeedias, et karud ärkavad taliuinakust tavaliselt märtsis. Esimesena teevad seda isasloomad, poegadega emasloomad virguvad unest mõnevõrra hiljem.

Pikalt söömata olnud looma üks esimesi ülesandeid on seedimise taastamine ehk nn karupunni eemaldamine seedetrakti lõpuosast. Selleks sööb pruunkaru talvituspaiga läheduses peamiselt oksi, taimevõrseid (näiteks naadilehed) aga ka sipelgamune, võimalusel ulatatakse käpp mesitarudes oleva valgurikka mesilashaude järele. Paraku võib mõne karu jaoks mesitarudest söögipoolise hankimine harjumuseks muutuda. Eriti altid on selleks noored, 2-3aastased isendid, kes on äsja ema juurest iseseisvale elule suundunud.