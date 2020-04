Valga vallavalitsus palub piiriületuse erilube laiendada ka Lätis kinnisvara omajatele

Valga vallavalitsusele teeb muret olukord, millesse mitmed Valga valla elanikud on sattunud seoses eriolukorra jätkumisega. Vallavalitsuse poole on pöördutud mitmel korral palvega leida lahendus murele, milles kehtestatud piirangud veel leevendust ei luba. Mure puudutab eelkõige inimesi, kelle kinnisvara – aiamaa või maakodu koos põllumaaga – asub teisel pool piiri, Läti Vabariigi territooriumil. Aia- ja põllutööd, koduloomade või oma kinnisvara hooldamine aga ei ole hetkel piisav põhjus eriloa saamiseks.

Ajutise piirikontrolli taaskehtestamise järgselt laienes riigipiiri ületamise erand teisel pool piiri tööl käivatele inimestele. Lõuna prefektuuri ametnikud on alates piirikontrolli taastumisest siiani andnud veidi vähem kui 2000 isikule loa Eesti Vabariiki sisenemiseks. Eriloa taotlust ei ole rahuldatud ligikaudu 200 isiku puhul. Taotlused on tagasi lükatud ka neil puhkudel, kui taotleja on märkinud põhjuseks põllutööde tegemise Lätis asuval kinnistul.

Kätte on jõudnud aiatööde hooaeg ja neile elanikele, kes siiani on suure osa oma toidust ise oma põllulapil kasvatanud, on praegune olukord vägagi murettekitav. Traditsiooniliselt omale aia- ja põllusaadusi kasvatava pere puhul on see oluline osa toidulauast. Eriolukorra pikenemine ja teadmatus lähiajal toimuvate muudatuste osas on selle mure veelgi teravamalt esile toonud. Seda näitavad ka sagenenud pöördumised vallavalitsuse poole.

Lisaks on toodud esile muret oma kinnisvara seisukorra pärast, ja ka see on mõistetav. Muretsetakse eelkõige selle pärast, kas ei ole toimunud kuritegelikke sissemurdmisi maakodudesse, mures ollakse ka igakevadiste hooldustööde tegematajäämise pärast.