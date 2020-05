Ööpäevaga lisandus kolm positiivset testi

4. mai hommiku seisuga vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 77 inimest, neist 6 oli juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 247 inimest. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 55 784 esmast testi, nendest 1703 ehk 3,1 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Võrumaal on haigestumisi tuvastatud 82, Valgamaal 9 ja Põlvamaal 6.