Arved Breidaks: kuidas nüüd tervitada?

Kätlemine on inimesest esmamulje saamiseks vaat et ideaalne tervitusviis. Kas käepigistus on tugev või vedelavõitu, kas käsi higistab või on jääkülm, kas nahk on pehme või kare, kas käeraputus on energiline või loiuvõitu – see ütleb kõigest hetkega inimese kohta märkimisväärselt palju. Üldjuhul kohtuvad kätlemise ajal ka mõlema inimese pilgud. Ja silmad, need hinge peeglid, annavad juurde veel infot inimese kohta, kellega plaanime mingisugust asja ajada.