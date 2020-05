Aasta ema saab kingituse drooniga

Kontserdist saab sel viisil osa senisest enam inimesi, sest kõigil soovijatel on võimalus otsepildis kaasa elada aasta ema väljakuulutamisele. Tavapäratult toimub laureaadile kingituse üleandmine kontaktivabalt ning selleks kasutatakse erandkorras drooni, mille lennutab otse Tõrva valla aasta ema juurde Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. Tehnilise poole teostab Broadcast Syndicate tiim.

Tõrvast pärit näitleja ja laulja Adeele Jaago on selleks puhuks loonud laulu spetsiaalselt Tõrva valla emadele, mis tuleb esmaesitlusele kontserdi käigus. Luuletusi loevad Tõrva lasteaia Tõrvalill lapsed ning tervitused emadele edastab vallavanem Maido Ruusmann. Emadepäeva kontserti juhib Tõrva abivallavanem Lauri Drubinš ning ülekandelt ei puudu ka intervjuu laureaadiga ja kõikide nominentide tutvustus.

Maido Ruusmanni sõnul on tänavu emade tunnustamine olulisem kui kunagi varem. "Emaks olemine on praeguses kriisiolukorras veelgi keerulisem. Selle tähelepanuväärse kontserdiga soovime avaldada omapoolset tänu kõikidele suurepärastele emadele ning emadepäeva puhul toome teile erilise peo otse koju kätte," ütles Ruusmann. "Uus aeg nõuab uusi lähenemisi: seekordne kontsert on kindlasti meeldejääv uudsete lahenduste poolest ja sellest saab osa rohkem tublisid emasid kui varem."