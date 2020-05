Pühapäev toob kuni 19 kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kohati kuni +7 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on sajuta ja peamiselt hea nähtavusega. Sooja on 3-5 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 3-9, pärastlõunal tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 14-19, meretuulega rannikul 10-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 14-16 kraadi.

Eeloleval nädalal aga läheb ilm oluliselt jahedamaks ning kohati võib sadada ka lörtsi.

Ilmateenistuse teatel ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb ja vihmasadu laieneb saartelt mandrile. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s, pärast keskööd pöördub tuul saartel loodesse. Sooja on 5-11 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu levib aeglaselt läänest ida poole. Ennelõunal sajab kohati ka lörtsi, pärastlõunal saartest alates sadu lakkab. Puhub loodetuul 6-12, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 m/s. Ennelõunal puhub Ida-Eestis lõunakaaretuul 4-9 m/s. Sooja on 4-9, ennelõunal Ida-Eestis 14-17 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega ilm. Ida- ja Lõuna-Eestis sajab vihma ja lörtsi. Puhub loodetuul 5-11, öö hakul rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Teisipäeva päeval pilvisus hõreneb. Mitmel pool sajab hoovihma ja sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.