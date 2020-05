Galerii ⟩ Tõrva valla aasta emaks valiti õpetaja Ulvi Karu

Eriolukorra tõttu anti tunnustus pühapäeval üle omapärasel viisil. Nimelt drooniga, mille lennutas kohale Tõrva vallavanem Maido Ruusmann. Tunnustuskontserdist sai osa otseülekande vahendusel.

Tõrva valla tänavuse aasta ema Ulvi Karu sõnul tuleb laste kasvatamisel kasutada prääniku kõrval ka piitsa. Seda viimast muidugi mitte otseses tähenduses.

Ulvi Karu lausus, et juba nominendiks saamine oli suur üllatus. Naise sõnul on ta ilmselt oma vanemate laste suhtes nõudlikum olnud. «Noorem laps on veel kooliealine. Nagu ikka nooremate laste puhul, neile antakse võimalusi, mida suurematele ei antud. Lapsed on kõik omaette isiksused.»

Päev, mil ema midagi tegema ei pea

Hea ema ei saa Karu sõnul aga vaid kiitmisega tegeleda. «Võib-olla see on liiga vanaaegne, aga leian, et palju präänikut ja vähem piitsa, jutumärkides piitsa. Nõudma peab, ainult kiitmisega kõike ei saa.»

Emadepäeva tähistatakse naise peres korralikult, tänavu on plaanis ka väljasõit. «Tort on kindlasti, lilled on kindlasti. Noorem laps teeb alati ise kaardi. Näiteks sel aastal teeme väikese reisi. Sõidame Setumaale. Üldiselt on see üks tore päev, kus ema tegelikult midagi tegema ei pea.»

Praegusel ajal on õpetajana töötaval naisel aga tegemist omajagu. «Kui võtta nii, et hommikul alustan kella kaheksast, siis on väike vaheaeg, lõpetan pool üksteist õhtul, on kindlasti tööd palju juurde tulnud. Oma lapse toetamine, lapselapsele vahepeal nõu andmine, klassi lastele. Aga see kõik on väga tore.»

Ulvi Karu iseloomustuses märgitakse, et ta on heasüdamlik, hooliv ja hell. Ta on üles kasvatanud kolm last ning on vanaemaks kolmele lapselapsele. Vanim lastest on tütar Katre Liiberg, kes töötab Telia Eesti AS-is. Keskmine laps Sander Karu on Valga piirkonnapoliseinik. Noorim laps Kärt Karu lõpetab Tõrva gümnaasiumis põhikooli.

Jagab soovitusi

Ulvi on ka armastav abikaasa. Juba 32 aastat on ta abikaasaks Riho Karu, kes on tegev Kaitseliidu Valgamaa malevas. «Õpetajana on meie ema toetanud me endi valitud haridusteed ning samal ajal olnud ise tubli teadmisi omandama. Meie ema ei käsi meid tegema tema arust õigeid valikuid, vaid jagab soovitusi ning laseb valida meile õigena tunduva tee,» ütles tütar Katre.

Tütar lisas, et ema lemmiktegevusteks on lugemine, lillede imetlemine, reisimine ja aias kohvi joomine. Praeguses eriolukorras tuleb aga kasuks, et ema oskab kodus õppijatele selgeks teha erinevaid aineid. «Alustades eesti keelest ja kirjandusest ning lõpetades pisukese loodusõpetuse ja matemaatikaga. Meie ema on meile õpetanud peale eesti keele veel ka kannatlikkust ja sihikindlust. Meie ülesanne on nüüd vaid anda talle endale jõudu, jaksu ja motivatsiooni olemaks sihikindel, kannatlik ja õnnelik,» lausus Katre.

Aasta ema valiti Tõrva vallas kolmandat korda ning seekord esitati konkursile seitse nominenti.

Tõrvast pärit näitleja ja laulja Adeele Jaago esitas üritusel esmakordselt oma laulu, mille lõi spetsiaalselt Tõrva valla emadele.