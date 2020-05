Galerii ⟩ Valga valla aasta ema on lasteaiaõpetaja Anne Paidra

Kui muidu korraldati Valgas aasta ema auks kontsert, siis eriolukorra tõttu käis valla delegatsioon seekord emal külas ning laulu esitas hoopis naise tütar Beryt. Paidra oli nii külaskäigust kui tiitlist väga üllatunud. «See on ikka väga suur saavutus. Olen olnud 22 aastat kodune ema. Tegelikkuses koduseid emasid eriti ei väärtustata. Viimastel aastatel olen olnud tööl. Olen saanud kogu oma senise täisvanuelu pühendada oma lastele. Seda on võimaldanud minu mees,» rääkis Valgamaal Keeni lasteaias õpetajana töötav Paidra.

Naise sõnul peaks hea ema andma lastele väiksena ette raamid, mis lapse kasvades suuremaks lähevad. «Kindlasti peaks üks ema näitama lastele armastust välja. Mitte ainult oma olemusega, vaid ka sõnadega. Sest selgeltnägijaid on väga vähe. Meie peres me ütleme üksteisele seda iga päev.»

Alati laste jaoks aega

Emadepäeval käib Paidra pere tavaliselt tema enda ema juures, kus söövad koos ja annavad üle õnnitlused. Ema õpetas naisele enda sõnul korraarmastust. «Arvan, et isalt sain hea huumorimeele. Perekonnas on väga tähtis, kui osatakse nalja teha.»

Anne Paidra on nelja lapse ema. Lasteaias töötamise kõrvalt õpib ta Tartu ülikoolis kolmandal kursusel lasteaiaõpetajaks.

Ta on olnud Argo Paidraga abielus 27 aastat. Pere neljast lapsest kolm on täisealised: Beverley (27) töötab Kuivastu-Virtsu praamil, Brendon (24) on kehalise kasvatuse õpetaja Valgamaa kutseõppekeskuses ning MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa asutaja ja treener, Beryt (20) õpib Tartu ülikoolis ja töötab korvpalli lauakohtunikuna. Noorim laps Brianna (13) õpib Valga põhikooli 6. klassis.

Lapsevanemana annab Anne endast kõik ja rohkemgi veel, tal on alati enda laste jaoks aega. «Ema on meile nagu sõber, saame temaga rääkida nii rõõmudest kui ka probleemidest. Kui tal on väga raske, siis ta ikkagi üritab teha kõik endast oleneva, et meil hea oleks. Me pole kunagi pidanud millestki puudust tundma. Kui me tahaks, siis ta tooks meile kuu ja tähed ka alla. Ta tõesti armastab meid väga-väga, ja meie armastame teda,» rääkis Beryt.

«Empsiga saab nalja teha nii maailmas toimuva, tema kui ka meie üle,» kiitis Brendon.

Beverley aga lausus, et ema jaoks on kõik inimesed ilusad ja head. «Emana on ta väga kannatlik, empaatiline, lahke ja mõistev. Ta annab inimestele palju uusi võimalusi, isegi kui nad seda väärt ei ole. Ta tahab alati kõigis head näha.»

Pere teeb kõike koos

«Tänu meie emmele on meie perekond väga lähedane, helistame iga päev, käime koos pikkadel jalutuskäikudel ja väljasõitudel, mängime õhtuti lauamänge ja teeme filmiõhtuid. Me teeme kõike koos ja see on meie jaoks nii normaalne,» lisas Brianna.

Lisaks esitati konkursi nominentideks veel kolm ema. Merike Abolin on üles kasvatanud kaks poega ja ühe tütre. Merike on selline ema ja vanaema, kes märkab ka imetillukesi saavutusi ning alati kiidab lapsi ja lapselapsi.

Sirje Mei on parim ema oma neljale tütrele ja parim vanaema oma 11 lapselapsele. «Teate neid pilte netis liikumas, et ema on ema, koristaja, kokk, psühholoog, õpetaja. Meie ema ongi kõike seda ja rohkemgi veel,» kirjeldas tütar.