Eesti saab koroonauuringutes osalemiseks Jaapanilt ravimi

Jaapani valitsus andis Eesti suursaatkonnale Tokyos üle saadetise ravimit Avigan, mille toimeaine on favipiraviir. Saadetis jõuab Eestisse järgmisel nädalal.

"See, et Eesti saab Jaapanilt ravimit Avigan, on väga hea näide rahvusvahelisest koostööst kriisiolukorras," ütles välisminister Urmas Reinsalu. "Vestlesin neljapäeval oma Jaapani kolleegi Toshimitsu Motegiga ning tänasin teda."