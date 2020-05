Esmaspäeval saab vaid Ida-Eestis mõnda aega sooja kevadilma nautida

Ilmateenistuse teatel ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb. Pärast keskööd hakkab Lääne-Eesti saartel vihma sadama. Puhub lõunakaaretuul 3-9, läänerannikul edelatuul puhanguti 14 m/s, pärast keskööd pöördub tuul saartel loodesse ja põhja. Sooja on 5-11 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja lõunatuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on peamiselt hea. Sooja on 7-9 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu levib üle Eesti, kohati sajab ka lörtsi, õhtupoolikul saartest alates sadu lakkab. Puhub loode- ja põhjatuul 5-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 m/s, ennelõunal Ida-Eestis lõunakaare tuul 4-9 m/s. Sooja on 3-8, ennelõunal Ida-Eestis 13-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub ennelõunal kagu- ja lõunatuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Lainekõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 14-16 kraadi. Pärastlõunal pöördub tuul loodesse ja tugevneb õhtupoolikul 6-11, puhanguti 15 m/s. Lainekõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Sajab vihma, õhtul võib sekka ka lörtsi tulla. Nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur langeb 4-6 kraadini.

Lähipäevadel on oodata jahedat ja lörtsivõimalusega ilma

Madalrõhkkond Britta kaugeneb teisipäeval Skandinaavia põhjatipu taha, kuid selle serva mööda jätkub külma õhu vool Läänemere äärde – madalrõhkkonna lohus arenenud osatsüklon liigub aga Peipsi tagant aeglaselt itta.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Lõuna- ja Ida-Eestis sajab vihma ja lörtsi, sekka võib ka lund tulla. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on vihma- ja lörtsihooge. Õhtuks sadu lõpeb. Puhub loode- ja põhjatuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Saartest alates pöördub tuul läänekaarde ja nõrgeneb õhtuks. Sooja on 5-9 kraadi.

Kolmapäeva päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Hommikul saartel pilvkate tiheneb ning hakkab vihma ja sekka ka lörtsi sadama. Tuul puhub läänekaarest, saartel pöördub hommikuks lõunakaarde kiirusega 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni +5 kraadi. Kolmapäeva päeval pilvkate tiheneb. Vihma- ja lörtsihood liiguvad aeglaselt saartelt üle mandri kirde suunas. Tuul pöördub kõikjal lõunakaarde 2-8, saartel puhanguti 11 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.