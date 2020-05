Valga maakler Hans Heinjärv meenutas, et Jaama puiestee 9 asuv kolmekorruseline tellistest maja on üks tema kõige kauem müügis olnud objekte. Viimati oli see pakkumisel 31 500 euroga. Maja eelmised omanikud olid Itaaliast. «Üheksa aastat vist müüsin seda. Kümme aastat oli see vähemalt tühi – kui mitte rohkem.»

Hoone uus omanik on Tartu firma Clifton Electronic OÜ. Selle firmaga on omakorda maja kordategemise leping ettevõttel Redi Arendus OÜ, mille juht Hendrik Redi lausus, et Clifton Electronic on tema isa firma ning nad tegelevad Valgas üürikinnisvaraga. Nii jõudsid nad ka selle hooneni. «See on ilus maja, üritame seda päästa.»