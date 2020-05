Ööpäevaga lisandus kaks positiivset testi

Tänase seisuga on tervenenud 1237 inimest. Neist 751 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (60,7%). 486 inimese puhul (39,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja nad ei viibi haiglaravil.

Eestis on kokku tehtud 63 964 esmast testi, nendest 1741 ehk 2,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Võrumaal on haigestumine tuvastatud 85 inimese puhul, Valgamaal on diagnoosi saanud 9 inimest ja Põlvamaal 6.