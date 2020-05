Otepää vald vabastas lapsevanemad maikuu lasteaia osalustasu maksmisest

Otepää valla lasteaiad on avatud, nagu kriisiolukorra algusest saadik. Valmisolek on vastu võtta neid lapsi, kelle mõlemad vanemad on tööl ja lapsi ei ole võimalik koju jätta. Alates 1. juunist võivad lasteaeda tulla kõik lapsed, kes soovivad.