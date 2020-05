Otepää valla kalmistutel puhkab mitu sõjasangarit

Sangaste kalmistul naiskodukaitsjast emaga jalutades hakkas meile silma tahvel Peeter Kõivu nimega, kust võis välja lugeda, et see mees elas 101-aastaseks. Tekkis huvi tema isiku vastu ja mõte, et ehk ta osales ka Vabadussõjas. Selgitasime välja, kes olid selle inimese järeltulijad ning võtsime nendega ühendust. Peeter Kõivu eluloo saimegi tema poja Arvo Kõivu käest.