PILDID, VIDEO ⟩ Läti piir tehti taas lahti

«Balti riikide omavaheline piiride avamise otsus on oluline samm COVID-19 kriisist väljumise protsessis,» ütles välisminister Urmas Reinsalu. «Piiride avamine saab toimuda kõigi kolme riigi viiruse levikut puudutavate tervisenäitajate alusel, mis on sarnased ja näitavad selgelt viiruse leviku peatumist.»

«Meie inimeste vastutustundlik käitumine on aidanud COVID-19 levikut Baltimaades edukalt piirata ja see võimaldab taastada elanike liikumise kolme riigi vahel,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Kuigi avame järk-järgult liikumisvõimalusi tuleb jätkuvalt haigena kodus püsida ja oma reisiplaanid hoolikalt läbi mõelda. Oluline on, et kõigis kolmes riigis oleks inimestel teada, kuhu haigestumisel pöörduda ning tuleb tagada kiire infovahetus riikide terviseametite ja teiste pädevate asutuste vahel haigestunute lähikontaktsete kiireks tuvastamiseks.»