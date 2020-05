Valitsus leppis kokku pärast eriolukorda kehtivas täiendavas leevenduste kavas

Lubada alates 1. juunist meelelahutusvõimaluste (mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jmt) kasutamine kaubanduskeskustes ja mujal tingimusel, et teenusepakkuja tagab, et järgitakse:

Lubada alates 1. juunist huviharidus ja huvitegevus tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

Lubada alates 12. juunist lastelaagrid ja õpilasmalevad tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse:

Piirangud, mis jäävad kehtima:

2. Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud kuni vaid kella 22ni.

3. Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad on suletud.

4. Ööklubid on suletud.

5. COVID-19 diagnoosiga isikutel ja lähikontaktsetel on karantiinikohustus.

6. Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga isikutel on keelatud kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.

7. Tallinn-Stockholmi liinil on reisijatel liikumisvabaduse piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei toimu).