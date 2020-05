Setomaal kadunud naine leiti üles

Kella 14.20 paiku teatati, et Võrumaal Setomaa vallas on kadunuks jäänud 38-aastane naine, kes Orava bussipeatusest jalgrattal sõbrannale Sesniki külla pidi minema. Kuna külaline lubatud ajaks ei saabunud, tema telefon oli välja lülitatud ning oli teada, et ta ka piirkonda ei tunne, andis murelik tuttav sõbranna kadumisest politseile teada.