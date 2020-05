VIDEOLUGU ⟩ Piiriäärsele lambakarjale tehti selga suvine frisuur

«Jah, ma arvan, et see on keeruline töö kui kiiresti ja professionaalselt tahta teha,» ütleb Karulast tulnud lambapügaja Mats Meriste. Ent kogemus maksab ning tosin aastat lambapügamise teenust pakkuval meistril kulub ühe looma nudiks tegemise peale umbes 3-4 minutit, mõne vagurama peale isegi vähem.