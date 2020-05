VIDEOLUGU ⟩ Rehvinäitust kroonivad sandaalid ja eeslikabi

«Muidugi ei üllata kedagi kui öelda, et maanteemuuseumis saab näha rehve, aga sel aastal saab näha erilisemaid rehve kui muidu,» ütles maanteemuuseumi teadur-kuraator Annika Kupits. «Püüame inimestele näidata, mis on rehvi sees ja mis on rehvi peal, mida me peame teadma kui me seda igapäevast asja – rehvi – kasutame.»