Ööpäevaga sai koroonadiagnoosi neli inimest, surnuid ei lisandunud

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 681 esmast koroonatesti, millest neli ehk 0,6 protsenti osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus üks positiivne testitulemus Harjumaale, üks Saaremaale, üks Tartumaale ja üks Läänemaale.

Pühapäevahommikuse seisuga vajab viiruse tõttu haiglaravi 43 inimest, kellest neli on juhitaval hingamisel. Haiglast on koju saadetud 289 inimest ja lõpetatud on 300 haigusjuhtumit.

Tervenenud on 1442 inimest, kellest 938 haigusjuhtum on lõpetatud, 504 inimese puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja nad ei viibi haiglaravil.