Strandberg: aeg on loobuda metsa käsitlemisest toormeallikana

«Massilist polümeeride vajadust katta metsa langetades on lihtsalt ehe rumalus. Juurdekasv ja juurdekasvu ulatuses metsapügamine on ilmselt statistiline silmapett,» kirjutab Strandberg sotsiaalmeedias.

«Aeg on sest puidust ja metsast toormeallikana siiski loobuda. Kasvatage vetikaid, tehke tselluloosi bakteritega. «Kallis,» ütlevad mõned, aga äkki ongi nii, et meile meelepärane elu Maal ongi kallim, kui siiani on ette kujutatud.»