Ööpäevaga lisandus 10 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus 2 positiivset testi tulemust Harjumaale (neist 1 Tallinna), 2 Pärnumaale, 1 Saaremaale ja 3 Läänemaale. 2 tulemuse puhul on maakond teadmata.

Tänase seisuga on tervenenud 1443 inimest. Neist 938 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (65,0%), 505 inimese puhul (35,0%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.