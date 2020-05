Koolipered pingutavad taas tiitli nimel

Sellegi aastal selgub aasta kooli tiitli saaja konkursil, kuhu on oodatud osalema kõik Eesti üldharidus- ja kutseõppekoolid. Tänavu saavad koolipered tiitlile kandideerida 27. septembrini.

Innove peaspetsialisti Kadri Ratase sõnul on konkursi eesmärk näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes. "See annab võimaluse tuua esile Eesti koolide positiivseid omadusi: erilist ja innovaatilist õpikeskkonda, põnevaid õpetajaid, aktiivseid õpilasi, meeldivat suhtluskeskkonda ning kõike muud, mida koolipere ise oluliseks peab."

Sel aastal on märtsis alanud distantsõppe tõttu konkursi üks võtmeteema digilahenduste kasutamine õppetöös. "Käesoleva õppeaasta lõpp annab veel hea võimaluse talletada distantsõppe tegevusi ja välja tuua häid praktikaid, mida ka tulevikus õppetöös kasutada. Soovime märgata ja tunnustada neid kooliperesid, kes on meie tänasest olukorrast leidnud nutikaid viise, kuidas õppetöö edukalt toimima panna ja digilahendustest on saamas pigem normaalsus kui erand," lisas Ratas. Ta rõhutas, et ka õpilastel tuleb konkursil osalemise ettevalmistustega alustada interneti vahendusel. Kokku saada ja plaanid reaalselt ellu viia saab siis, kui koroonaviirusest tingitud piirangute leevendamisega seda lubatakse.

Konkursil osalemiseks tuleb kooliperel saata 27. septembriks Innovele video, mille sisust tuleb selgelt välja inspireeriv ja innovaatiline õpikeskkond, kus erinevad digilahendused leiavad igapäevaselt kasutust.

Aasta kool 2020 selgub žürii hinnete ja rahvahääletuse tulemusena. Võitja avalikustatakse 30. oktoobril ETV otsesaates "Terevisioon".

Aasta kool on haridus- ja teadusministeeriumi välja kuulutatud aasta õpetaja konkursi osa.

Mullu sai aasta kooliks Viljandi gümnaasium, mille kandidatuur kogus žürii ja rahvahääletuse ühistulemusel kõige enam punkte – järgnesid Võru gümnaasium ja Elva gümnaasium.

«See on meile nii võit kui kaotus,» kommenteeris Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits kooli teist kohta mulluste tulemuste selgumise järel. «Ühelt poolt on meil hästi hea meel, et võitis Viljandi kool, mis on samamoodi riigigümnaasium kui meie. Samas tean, et meie kool on sama suurepärane. Sestap jäi see tulemus ka natuke kripeldama.»

Tema hinnangul on konkursi puhul tegu väga vahva ettevõtmisega, mis annab koolidele võimaluse näidata oma tublidust. «Lisaks andis ta meie noorele koolile juurde koostöövaimu. Ühise eesmärgi nimel tegutsesid nii õpilased, kooli töötajad, vanemad kui ka vilistlased. Eriti oluline ongi, et tegime sammu vilistlaste kaasamise suunas.»