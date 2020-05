Naiskodukaitsjad võitlesid oma äpi nimel internetihiiuga

Kahjuks ei olnud aga äpi rakendustepoodi tagasi saamine just kergesti saavutatav. "Asjaajamine suurkorporatsiooniga on sama hea kui võitlus tuuleveskitega ning kohati võrdlesime Google-it juba jumalaga, kellele helistada ei saa ning vastust ootad ka igavesti," rääkis Naiskodukaitse arendusspetsialist Elisa Jakson. "Igas vestlusaknas on vastas vaid juturobot, kes su probleemi ei mõista, vabandab ebamugavuste pärast ning lubab, et "niipea kui võimalik" võetakse teiega ühendust. Ilma koostööpartnerite abita ootaksime vist endiselt."