Ööpäevaga sai koroonadiagnoosi 14 inimest

Võrumaal on seni positiivse proovi andnud 86, Valgamaal üheksa, Põlvamaal kuus inimest.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus üheksa nakatunut Harjumaale – nendest neli Tallinna –, kolm Pärnumaale ja kaks Läänemaale. Laupäevahommikuse seisuga vajab haiglaravi 37 inimest, kellest üks on juhitaval hingamisel. Haiglast on koju saadetud 317 inimest ja lõpetatud on 328 haigusjuhtumit.

Tervenenud on 1526 inimest. Neist 992 haigusjuhtumid on lõpetatud, 534 inimese puhul aga on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja nad ei viibi haiglaravil.