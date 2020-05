Lisandus veel üks koroonasurm

Rahvastikuregistri andmete kohaselt on positiivse koroonatesti tulemuse andnud inimese elukohaks Harjumaa.

Tänase seisuga on tervenenud 1538 inimest. Neist 993 haigusjuhtum on lõpetatud (64,6%), 545 inimese puhul (35,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.