Haigusjuhtumeid lisandus viiest maakonnast

Rahvastikuregistri andmetel said positiivse koroonatesti tulemuse viie maakonna elanikud. Kuuel juhul oli tegemist Harjumaa elanikuga, neist kahe elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Pärnumaal, Läänemaal, Raplamaal ja Jõgevamaal tuvastati kõigis üks uus SARS-CoV-2 viirusekandja.

Tänase seisuga on tervenenud 1552 inimest. Neist 1009 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (65%), 543 inimese puhul (35%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.