Nädala lõpp toob päikeselise ilma

Neljapäeva öösel pilvisus tiheneb ja saartelt liiguvad vihmahood mandrile ja edasi ida poole. Hommikuks saartel pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Puhub läänekaare tuul, saartel ja läänerannikul pöördub hommikuks loodesse ja põhja 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Kesk- ja Ida-Eestis on pilvisem, sajab hoovihma, võib ka äikest olla. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 m/s, saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhtuks pöördub tuul kõikjal loodesse ja põhja. Sooja on 13-18, meretuulega rannikul kuni 11 kraadi.

Reede öösel ilm selgineb. Enne südaööd on Kagu-Eestis pilvisem ja sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 14-19, meretuulega rannikul 11-13 kraadi.