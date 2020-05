Peaminister vestles Valgamaa omavalitsuste juhtidega

Peaminister mainis sotsiaalmeedias, et vestlustes Otepää, Tõrva ja Valga valdade elanike esindajatega jäi kõlama, et ka eriolukorra lõppedes peame keskenduma sellele, kuidas hoida meie tähtsaimat rikkust – tervist. Võluvas Lõuna-Eestis paiknevate omavalitsuste eestvedajad kinnitasid, et koroonaviirust on tõsiselt võetud. Selle leviku aitas kontrolli alla võtta eelkõige tihe ja avatud koostöö, mis käivitus inimeste, ettevõtete ja ametiasutuste vahel. Selle najal jõustusid viiruse levikut tõkestavad reeglid ja abivajajad vajalikku tuge.