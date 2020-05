GALERII ⟩ Valgjärve mail saab imetleda 9000 õunapuu õitsemist

Talus tegutseva Siidrikoja ekspordijuhi ning veebilehe haldaja Ingmar Nõmmanni sõnutsi on õite ilu seni käinud imetlemas üle kümne grupi. «On tuldud peredega, üksinda ja kahekesi. Me väga suuri gruppe ei tahagi,» märkis ta.

«Mu vend on professionaalne muusik ning mõtlesime, et sel ajal, kui inimesed kõnnivad puude vahel, oleks kõlanud ka elav muusika. Samuti oleksime pakkunud toitu. Aga kuna viirus tuli peale, muutus ettevõtmine palju intiimsemaks. Nüüd saab õunaõisi imetleda oma lähedasega, nautides siin täielikku privaatsust. Kõnnid siin rahulikult ning kõik probleemid kaovad peast. Tuldud on ka piknikuteki ja -korviga ning veedetud siin neli-viis tundi. Külastajad panevad end lihtsalt kirja ja võivad siin olla nii kaua kui tahavad,» rääkis perepoeg.