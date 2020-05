Kõrge huvi maakodude vastu rauges eriolukorra kadumisega

Möödunud aasta mais tehti Eestis elamute ja suvilatega ligi 400 ostu-müügi tehingut, lõppeval kuul on neid tehtud vaid 264 ehk kolmandiku võrra vähem. „Ilmselt oli esialgne emotsionaalne šokk kogu perega nelja seina vahele isolatsiooni jäämisest suur, kuid hiljem saadi aru, et ka nii on võimalik kuidagi hakkama saada ja nõnda jäi unistus oma maakodust jäi järk-järgult tahaplaanile,“ ütles kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Tema sõnul on eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud tehtud sel kevadel tegelikult nii vähe, et mõnedes maakondades on raske isegi keskmisi tehinguhindu võrrelda. „Kui näiteks Raplamaal tahaks praegu keegi oma maakodu müüki panna ja müügihinda naabruskonna sarnaste objektide järgi sättida, siis reaalsete tehinguhindade järgi on see võimatu. Tuleb tellida kas ametlik eksperthinnang või leppida kinnisvaraportaalides esitletud pakkumishindadega.“