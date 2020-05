Peamiselt jäädakse tee äärde elektriprobleemide tõttu

„Elektriprobleemide osakaalust võtavad suure osa muidugi talvel mitte käivituvad sõidukid, aga tegelikult on elektriprobleemide osakaal olnud pidevas kasvus, sest meie autopark muutub lihtsalt kaasaegsemaks ning elektroonika moodustab neis üha olulisema osa,“ selgitas Salva Kindlustuse sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohver. „Autoabi pakkujad on juba poolenisti IT tehnikud ja poolenisti elektrikud.“

Ühes kuus on keskmiselt natuke üle 40 väljakutse ja aasta lõikes jagunevad väljakutsed küllaltki võrdselt, sest külm ja libedus põhjustab küll rohkem probleeme, aga suvel sõidetakse lihtsalt autodega rohkem ja seepärast on ka suvel inimestel autoabi ikkagi omajagu tarvis. Kindlustusele ja autoabile endale on väljakutsete puhul oluline näitaja see, kui tihti suudetakse probleem lahendada kohe tee ääres.

„Salva partneri Falck autoabi puhul on see osakaal keskeltläbi kolmandik. See on väga hea tulemus, mis on ju igati positiivne ka kliendile, sest ikka on parem kohe edasi sõita, kui hakata autot kuhugi remonditöökotta viima,“ märkis Tohver. „Tegelikult ongi päris palju selliseid juhtumeid, mille kohta inimesed ei teagi, et autoabi puhul saaks probleemi päris kiiresti kohe lahendatud.“

Tohver tõi näiteks purunenud rehvi või katkise tule, sest kui rehvi sisse on sõidetud näiteks nael või mingi muu ese, siis selliste lihtsamate vigade parandamiseks on autoabil kaasas paranduskomplekt. Ka katkise pirni puhul annab tihti selle kohe tee ääres ära vahetada, et klient saaks sõitu jätkata. „Praegu on arenduses isegi lahendus, millega tühja aku tõttu tee äärde jäänud elektriautot saaks otse puksiirautost laadida,“ märkis Tohver.

Iga kuu tuleb ette ka juhtumeid, kus Salva kliendil on autoabi tarvis hoopis välismaal viibides. Sellisel juhul tuleb helistada tavapärasel Falck’i autoabi numbril, kust kontakteerutakse välismaa autoabi partnerettevõttega. „Probleeme välisriikides on siiski rohkem pigem suvisel ajal, kui inimesed võtavad ette pikemaid autoretki. Ilmselt on sellel suvel viiruse tõttu oodata isegi rohkem autoreise lähinaabrite juurde, sest lennureise kaugemale teha ei saa või on see raskendatud,“ lausus Tohver.