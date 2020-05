Kaitsealadel algas külastushooaeg

Kaitsealade päeva 60 üritusel osales kokku rohkem kui 770 inimest üle Eesti. Matkade ja programmide juhendajad tutvustasid 35 kaitsealal huvilistele tunnuslauset „Tervis loodusest“ ja tuletasid meelde, et nii meie füüsiline kui ka vaimne tervis on alati sõltunud looduse liigirikkusest. „Meil on väga hea meel, et koostöö partneritega erasektorist saatis edu ja tõi inimesi õue Eestimaa loodust nautima,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitse osakonna projektikoordinaator Nele Sõber.