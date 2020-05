Allas märkis, et täna andis üks Võru inimene taas positiivse koroonaproovi. Sestap pani ta inimestele südamele, et kuigi viimased nädalad on võimaldanud vabamat hingamist ja ilmad on ilusad, tuleb siiski ettevaatlik olla. «Koroonaviirus on taas Võrumaal liikvel! Peske käsi, hoidke distantsi ja vanavanemaid külastades kandke maski,» lisas Allas Facebookis.