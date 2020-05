Tiit Loim: käepigistuse tagasitulek

Koroonaaeg on möödunud hämmastavalt kiiresti. On suur lootus, et hea õnne korral ei anna see teema ehk lähiajal enam kirjutamiseks põhjust, kuna nüüdseks võib öelda, et Eesti on paljude riikidega võrreldes kergelt pääsenud või pääsemas. Kindlust, et see nii ka jääb, esialgu siiski pole.

Kõhklusi tekitab eelkõige inimeste julgus, mida linnapildis ja mujalgi näha võib. Vahepeal levinud arvamuste kohaselt peaks harjumuspärane elukorraldus koos kallistuste ja käepigistustega pärast koroonaviiruse kogemust ajaloohämarusse vajuma.

Et ajalooline mälu kipub lühike olema, olin ise selle suhtes küll skeptiline. Esialgu tundubki, et kriisieelsed kombed tulid tagasi vägagi kiirelt. Pean tunnistama, et olen viimase nädala jooksul isegi taas hakanud inimestel kätt suruma.

On ju näiteks Valgamaa seni püsinud vaid üheksa juhuga väga madala ametliku nakatumiste arvu juures, Põlvamaal on neid veelgi vähem. Tänavapildis ringi vaadates on näha, et inimeste käitumine ei erine enam oluliselt kriisieelsest. 2 + 2 reeglist kinni ei peeta, inimesed kallistavad, teretavad, kogunevad julgelt seltskondades.

Milleni see välja viib, on ilmselt raske ennustada. Võib-olla pole sellises piirkonnas nagu Valgamaa või Põlvamaa, kus ametlikke positiivseid proove antud alla kümne, isegi põhjust muretseda. Aga et Harjumaal tiksub positiivseid teste visalt, aga kindlalt vähehaaval juurde ja üks uus nakatumisjuhtum leidis kinnitust hiljuti ka Võrus, on siiski kõhe mõelda, kas varem või hiljem tähendab see haiguse uut tulekut. Mõnigi ennustaja võrdleb kardetavat uut haiguspuhangut suisa tsunamiga.