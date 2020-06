Raport: kriisi mõju erivajadusega inimeste tööturule on märkimisväärne

Euroopa puuetega inimestele teenusosutajate ühenduse (EASPD) analüüsist selgub, et erivajadusega inimeste töötamine avatud tööturul on rängalt mõjutada saanud vähemalt 15 Euroopa riigis.

