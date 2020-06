Presidendi väljaütlemised teevad põllumeestele rõõmu

“Meie jaoks on probleem endiselt põletav. Järgmisel nädalal lubab ilmateenistus kuumalainet, mis toob saagi valmimise varasemaks, kui arvestatud,“ lisas Lillemets. “Lootsime, et jaheda kevade tõttu maasikad enne jaanipäeva ei valmi, aga nüüd on selge, et koristamisega tuleb varem peale hakata. Suur meediatähelepanu tõi pisut huvilisi juurde, aga isegi praeguseks end kirja pannud korjajatega jääb meil palju töökäsi puudu.”