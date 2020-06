Ööpäevaga lisandus 10 positiivset testi

Kolmes maakonnas haigestumus kasvab

Tänase seisuga on tervenenud 1663 inimest. Neist 1288 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,5%), 375 inimese puhul (22,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ning ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 87 tuhat esmast testi, nendest 1 890 ehk 2,2 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Esimene SARS-CoV-2 test tehti Eestis 5. veebruaril, kokku on testitud 6,6 protsenti Eesti elanikest. Suurem positiivsete osakaal on olnud Saaremaal (12,5%), Võrumaal (3,3%) ja Pärnumaal (2,6%).