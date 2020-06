Popa on sündinud New Yorgi linnaosas Brooklynis. Tema prantslannast ema ning rumeenlasest isa hoidsid terve lapsepõlve jooksul au sees euroopalikke väärtusi ning õpetasid pojale erinevate koolkondade lähenemisi filosoofiale, kunstile ja ajaloole. Isa Albert Popa on Nathani elu kõige suurem mõjutaja – eriti just kunsti valdkonnas. Nii otsustas poeg isa jälgedes astuda ning hakkas klassikalist kunsti taaselustama.