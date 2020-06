Esmaspäeval on oodata äikest ja rahet

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja kohati võib olla äikest. Paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 10-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ja võib olla äikest. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 13-15 kraadi.

Esmaspäeva päeval on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma ja on äikest, sadu on kohati tugev ja võib tulla rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on Lääne-Eestis 16-22, rannikul paiguti 13 kraadi, Ida-Eestis 22-27 kraadi.