Äikesetormist sai kõige rängemalt pihta Valgamaa

Elektrilevi andmetel on Taagepera kandis 168 elektrikatkestust. Võrumaal Antsla kandis on vooluta 130 tarbijat, sh Kobelas 136 ning Kaikal 66. Tagulas on 86 elektrikatkestust. Põlvamaa tormikahjustustest suures jaos pääses, kuigi aeg-ajalt käis siit-sealt äkilisi tuuleiilisid üle, mis murdsid puid.

Teiste hulgas sai äikesetormist pihta Valgamaal asuv Wagenküll Spa, mis andis sotsiaalmeedias teada, et Elektrilevi prognoosi kohaselt taastub elektrivarustus keskpäeva paiku ning seejärel on võimalik avada ka spaa- ja saunakeskus.

Kell 9.56 teatas Elektrilevi, et äikesetormist tingitud elektrikatkestused on suuremas osas kõrvaldatud

Eile õhtul ja läinud ööl Eestit tabanud äikesetorm tekitas kahju ka elektrivõrgus, jättes vooluta enam kui 11 000 Elektrilevi klienti. Täna kella 9.30 seisuga on Elektrilevi voolu taastanud pea 10 500 kliendile, elektrita on veel ligikaudu 1200 majapidamist.

Kuna ilmateenistus lubab ka tänaseks kohati äikest ja puhangulist tuult, soovitab Elektrilevi inimestel äikesekahjusid ennetada ja valmis olla. Näiteks kõige kindlam viis elektroonikaseadmete kaitsmiseks on need äikese ajal seinakontaktist eemaldada. Elektrilevi rikkemeeskonnad on kõrgendatud valmisolekus, et äikesekahjudele elektrivõrgus esimesel võimalusel reageerida.