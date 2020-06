Ööpäevaga lisandus 7 positiivset testi

Võrumaal on seni positiivse proovi andnud 87, Valgamaal 10 ja Põlvamaal kuus inimest.

Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglast koju saadetud 352 inimest, lõpetatud 365 COVID-19 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1 684 inimest. Neist 1 303 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,4%), 381 inimese puhul (22,6%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.