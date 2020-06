Põlva käsipalli edukaim kasvandik Mait Patrail liitus Euroopa tippklubiga

Patraili uus klubi Rhein-Neckar Löwen võitis aastatel 2016 ja 2017 Saksamaa Bundesliga, mida peetakse maailma tugevaimaks. Käesolev, Corona viiruse tõttu varajase lõpu saanud hooaja lõpetas klubi Bundesligas viiendal kohal. Rhein-Neckar Löwen meeskonna koosseisu kuuluvad ka sellised käsipallistaarid nagu Andy Schmid ja Uwe Gensheimer.

Põlva Käsipalliklubile andis Mait intervjuu, meenutades olnut ja rääkides olevikust.

Mait Patrail alustas käsipallitreeninguid 1993 aastal Põlvas Kalmer Mustingu juhendamisel ning kelle juhendamisel tuli ka enne välismaale suundumist Eesti meistriks 2007 ja 2008 aastal, võitis Balti liigas kolmanda koha 2006 aastal ja tuli Balti liiga võitjaks aastal 2008. Mait on kuulunud käsipallis meeste rahvuskoondisesse juba aastast 2005. Mait Patrail on Eesti parim käsipallur aastatel 2006 kuni 2012 ja 2015.

Mida mäletab Mait noorteklassi ajast? Ausa vastusena tõdes mees: „ Ausalt öelda ei mäleta eriti seda perioodi, meeles on vaid mõned ükskikud turniirid. Kuna Põlva kuulus alati favoriitide hulka, siis sai noorena hästi palju medaleid võidetud. Meil oli hea meeskond ning sealt alguse saanud head sõprussuhted kestavad tänaseni.“

Noore käsipallurina suundus Mait Patrail Šveitsi Schaffhauseni Kadetteni ridadesse, kus tuli aastatel 2010 ja 2011 Šveitsi meistriks. Maidu sõnul ikka eesmärgiga sealt edasi liikuda Saksamaale. Unistus täitus juba kolm aastat hiljem, kui Patrail liitus aastal 2011 Lemgo TBV-ga üheks hooajaks. Aasta möödudes liikus käsipallur edasi juba TSV Hannover-Burgdorfi ja seda koguni kaheksaks aastaks.

Põlvast noore mehena välismaale liikumine ei olnud kerge. Põlvasse jäid pere ja sõbrad. Esimene aasta Šveitsis oli raske – uus ühiskond, teine keelekeskkond ning lisaks tuli elada „natuke“ suuremas linnas kui Põlva.

„Tahtsin maailma tugevamasse liigasse jõuda, seega oli vajalik õigel ajal välismaale mängima saada. Noore mängijana oli raske välismaale minna, kuid teadsin, et tahan end mujal proovile panna ning Šveitsi kaudu Saksamaale jõuda,“ meenutas Patrail Põlvast lahkumise põhjust. Sihikindlus viis eesmärgi täitumiseni ning Põlva poiss Mait Patrail on alates aastast 2011 mänginud käsipalli maailma tugevaimas liigas Saksamaal.

Rhein-Neckar Löwen tegevdirektor Jennifer Kettemann kommenteeris Mait Patraili liitumist meeskonnaga järgimiselt: “Tegemist on erakordse üleminekuga erilistes tingimustes. Arvan, et kui koroonakriis poleks käsipallimaailma rabanud, poleks Maidu kvaliteediga mängija vabaks saanud. Kui sellise klassiga mängija saadaval on, siis loomulikult üritasime teda enda ridadesse värvata.”

Ka Patrail ise on olukorraga rahul: “Olen õnnelik, et saan oma karjääris taas ühe sammu edasi teha. Eriti hea meel on, et Löweni tasemel meeskond minu teenete vastu huvi näitas.”

Lähiajal ootab mängumeest ees veel mitmeid märkimisväärseid muudatusi võrreldes möödunud aastatega. Suvi 2020 toob kaasa klubivahetusest tingitud elukoha vahetuse ning esiklapse sünni.

Rhein-Neckar Löweni meeskond pesitseb Mannheimis, mis on Patrailide pere praegusest elukohast Hannoveris nelja tunni kaugusel. Hetkel tegelebki Mait perele mugava eluaseme otsimisega Mannheimis.

„Laps peaks sündima eelduslikult juuli alguses ning uue elukoha otsimine sellisel ajal on raske just abikaasa Annale. Talle on alati olnud tähtis kindlustunne. Kui me juunis Mannheimis sobivat eluaset ei leia, siis oleme lapse sünniajal Hannoveris kuna siinne korter on meie käsutuses kuni augustini. Siiski loodame leida uue elukoha enne lapse sündi, sest vastsündinuga oleks kolimine ja reisimine keeruline,“ kirjeldas Mait muudatusi oma pere elukorralduses.

Milliseid soovitusi annab Põlvast sirgunud üks Eesti parimaid käsipallureid noortele käsipalluritele?